У Запоріжжі ліквідували чоловіка, який напав на поліцейських

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У Запоріжжі вдень 11 червня ліквідували чоловіка, який з ножем напав на трьох поліцейських.

Про це повідомила Національнальна поліція.

Це сталось у Заводському районі міста. Під час обшуку в будинку чоловіка він застосував сльозогінний газ і вдарив ножем трьох поліцейських. Чоловік не зупинявся, тож поліцейські застосували табельну зброю — нападник помер.

Троє правоохоронців травмовані — вони в лікарні.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники Державного бюро розслідувань та інші профільні служби. Проводиться комплекс першочергових слідчих дій для встановлення всіх обставин події», — написали в Нацполіції.