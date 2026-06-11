Під час погромів проти мігрантів у Північній Ірландії постраждала родина українських біженців

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BBCNews

Під час погромів проти мігрантів у Белфасті, що сталися в ніч проти 10 червня і супроводжувались підпалами будинків з людьми всередині та автомобілів, постраждала сімʼя українських біженців.

Про це пишуть британські медіа BBC та GB News.

Журналісти пишуть про родину 19-річної біженки з України Ярослави Навроцької. Кілька років Ярослава разом з матірʼю і собакою живе в Белфасті. Під час заворушень їхній дім зазнав пошкоджень — погромники вибили двері. Тепер Ярослава каже, що більше ніде не почувається в безпеці.

BBCNews

Ярослава розповіла, що в ніч проти 10 червня погромники підпалили будинок на протилежному боці вулиці. Вона чула крики та галас чоловіків, тому їй довелося втекти через задні двері разом зі своїм собакою. Ярослава побігла до будинку друзі, що живуть неподалік — у безпечнішому районі.

Вона продовжить жити у друзів, поки оформлюватиме переїзд з орендодавцем. Ярослава залишається оптимісткою і сподівається, що в майбутньому все буде краще.

Погроми в Белфасті

9 червня 30-річний громадянин Судану Хаді Алодід напав з ножем на Стівена Огілві. Чоловік втратив око, а також дістав тяжкі травми шиї та спини й залишається в лікарні.

Після цього в Белфасті спалахнули погроми. Сотні людей в масках підпалювали автомобілі, будинки, автобуси та сміттєві баки у районах, де живуть мігранти. Деяких жителів евакуювали. Поліція відреагувала на щонайменше 62 інциденти за один вечір. Більшість постраждалих під час погромів були чорношкірими, серед них ті, хто прожив в громаді понад 20 років.

Сімʼя Огілві закликала погромників до спокою, заявивши, що чимало мігрантів роблять надзвичайно цінний внесок у Північну Ірландію, і вони не хочуть, аби цю трагедію використовували для розколу людей чи розпалу ворожнечі. Єдиний шлях уперед, на їхню думку, лежить через мирні протести, а не через насильство.

10 червня Хаді Алодіда доставили до суду, який відправив його під варту.