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Правоохоронці не затримували бізнесмена Василя Веселого та не оголошували йому жодних підозр.

Про це повідомили «Бабелю» в Київській міській прокуратурі.

За інформацією «Бабеля», 10 червня Національна поліція справді проводила обшуки у Веселого за провадженням, яке вони розслідують. СБУ здійснювала оперативний супровід справи, але провадження розслідує Нацполіція, додали джерела.

У прокуратурі нам розповіли, що слідчі дії проводились в рамках розслідування за ст. 209 КК України — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.

З самим Веселим звʼязатись поки не вдалося — його телефон вимкнений, можливо його вилучили під час обшуку.