Правоохоронці не затримували бізнесмена Василя Веселого
- Автори:
- Оксана Коваленко, Ольга Березюк
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Правоохоронці не затримували бізнесмена Василя Веселого та не оголошували йому жодних підозр.
Про це повідомили «Бабелю» в Київській міській прокуратурі.
За інформацією «Бабеля», 10 червня Національна поліція справді проводила обшуки у Веселого за провадженням, яке вони розслідують. СБУ здійснювала оперативний супровід справи, але провадження розслідує Нацполіція, додали джерела.
У прокуратурі нам розповіли, що слідчі дії проводились в рамках розслідування за ст. 209 КК України — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.
З самим Веселим звʼязатись поки не вдалося — його телефон вимкнений, можливо його вилучили під час обшуку.
- Про начебто затримання Веселого 10 червня повідомила «Українська правда». Раніше УП озвучила декілька записів (протоколів негласних слідчих розшукових дій), де детективи НАБУ помаркували Василя Веселого як одного з учасників розмови.
- В одній з цих розмов Василь Веселий, який на той момент був радником голови наглядової ради «Сенс Банку», озвучив Цукерману список бажаних членів нової наглядової ради банку. Незабаром уряд призначив саме тих людей, чиї прізвища звучали в розмові. В іншій розмові він обговорює з Цукерманом роботу нафтохімічного підприємства «Карпатнафтохім».
- Після публікацій «Української правди» наглядова рада Сенс Банку провела внутрішній аудит. У банку кажуть, що жодних порушень не знайшли, але анонсували зовнішню перевірку.