Yle: Росія будує нову військову базу біля кордону з Фінляндією. Там можуть розмістити до 6 тисяч солдатів

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Yle

Росія розпочала будівництво першої з радянських часів повністю нової військової бази під столицею Республіки Карелія Петрозаводськом, поблизу східного кордону Фінляндії.

Спутникові знімки, які фіксують масштаб будівництва, публікує фінське видання Yle. А місце будування гарнізону визначив військовий експерт, колишній офіцер фінської розвідки Марко Еклунд.

За його даними, військову базу зводять серед лісу у селі Нова Вілга, за 175 км від фінського кордону. Перші вирубки помітили на супутникових знімках ще у листопаді 2025 року. А активні будівельні роботи стартували навесні 2026 року.

Yle

Зараз на території вже зводять приблизно десять великих казарм. Вони є типовими для російської військової забудови — по три-чотири поверхи, по 1 500 м² на кожен поверх.

Там планують розмістити від чотирьох до шести тисяч військовослужбовців. Вони увійдуть до складу 44 армійського корпусу, який Росія сформувала в Карелії у 2024 році.

«Оскільки туди додадуться ще й допоміжні підрозділи, можна припустити, що в населених пунктах та лісах Карелії зʼявиться загалом до 15 000 військових», — стверджує Еклунд.

Yle

У Росії про ці будівельні роботи публічно стало відомо наприкінці травня 2026 року, коли обʼєкт відвідав заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков.

За даними Міноборони РФ, на території планують звести понад 50 обʼєктів, зокрема казарми, багатоквартирні будинки для сімей військових і спортивну інфраструктуру.

За словами фінського експерта, будівництво військових обʼєктів у Карелії — лише епізод масштабного нарощування російських військ по всьому кордону з НАТО.

Проте Еклунд зазначив, що будівництво нової військової бази перебуває поки що на початковій стадії, а війна в Україні не дозволяє Росії швидко нарощувати сили біля фінського кордону.

Спочатку росіянам потрібно збудувати інфраструктуру, закупити техніку, набрати особовий склад і навчити його. Лише після цього такі війська почнуть реально функціонувати.