ФІДЕ призупинила членство Федерації шахів Росії

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Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії.

Про це йдеться на сайті ФІДЕ.

Це рішення ухвалили через те, що Росія не виконала вимогу Спортивного арбітражного суду (CAS).

Історія тягнеться ще з 2024 року. Тоді після скарги Федерації шахів України російську шахову федерацію на два роки відсторонили від членства у ФІДЕ через роботу на окупованих українських територіях.

Росія оскаржила це рішення, і ФІДЕ замінила відсторонення штрафом у €45 тисяч. Але Україна подала апеляцію.

У підсумку CAS став на бік України. Суд вирішив, що дії Федерації шахів Росії загрожують територіальній цілісності України та порушують правила ФІДЕ. Також CAS визнав, що штрафу недостатньо, і зобов’язав російську організацію припинити діяльність на окупованих територіях протягом 90 днів. А якщо цього не станеться, то суд пригрозив виключити організацію з ФІДЕ на строк до трьох років. Термін на виконання цього рішення сплив 9 червня.

У заяві ФІДЕ йдеться, що санкції стосуються лише Федерації шахів Росії і не є обмеженням для шахістів — тобто вони все ще можуть кваліфікуватись на змагання.