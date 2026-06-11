Росіяни вночі запустили по Україні дві балістичні ракети і понад 200 дронів. Зранку обстріляли Сумщину

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Російські війська у ніч проти 11 червня атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 221 ударним БпЛА. ППО знешкодила 195 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Балістичні ракети і ще 21 ударний дрон влучили у 9 місцях, на 8 локаціях впали уламки.

На Дніпропетровщині росіяни майже 30 разів атакували чотири райони — одна людина загинула, 16 поранені. У Павлограді пошкоджені багатоповерхівка та будівля рятувального підрозділу, у Синельниківському районі — приватні будинки, ферма, господарські споруди, авто.

Пізно ввечері під ударом був Запорізький район — там постраждали три людини, пошкоджений приватний будинок.

Уже вранці армія РФ атакувала інфраструктуру Конотопу на Сумщині — місто залишилося без газу, світла та води. Постраждала одна жінка.

Ще один російський дрон влучив у будинок у Зноб-Новгородській громаді Сумщини — загинула 67-річна жінка. У будинку також перебували двоє онуків загиблої, дітей доставили до лікарні для обстеження.