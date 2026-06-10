«Логістичний локдаун» — нова українська кампанія ударів дронами, що завдає болю Росії. Світові медіа про війну 10 червня

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«Бабель»

Україна перехоплює ініціативу в технологічній війні проти Росії завдяки атакам дронів середньої дальності по російській логістиці, пише The New York Times. Київ називає цю кампанію «логістичним локдауном». Сили оборони зосереджують удари на критично важливих дорогах і залізницях у тилу російських військ, деякі з яких розташовані за понад 160 кілометрів від фронту. Українці атакують вантажівки та потяги, використовуючи дрони, які мають модернізовані двигуни й акумулятори, інтегровані системи звʼязку Starlink і нові можливості штучного інтелекту. Такі удари вже спричиняють дефіцит пального, ускладнюють ротацію військ і знижують активність російської армії на полі бою. «Саме це є новим і саме це справді завдає болю росіянам», — сказав у коментарі NYT австралійський генерал у відставці Мік Раян, який є науковим співробітником Інституту Лоуї. Водночас українські військові кажуть, що ця перевага може бути тимчасовою. Усе залежить від того, чи продовжить Україна масштабувати виробництво зброї.

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