Родина потерпілого в Північній Ірландії закликає погромників до спокою. Напад громадянина Судану викликав хвилю насильства

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Родина чоловіка з Північної Ірландії, який втратив око після нападу громадянина Судана з ножем, закликала до спокою. Інцидент спричинив хвилю насильства проти іммігрантів у Белфасті в ніч проти 10 червня, коли сотні протестувальників в масках викурювали сімʼї з їхніх будинків та підпалювали автомобілі.

Про це пише Reuters.

Напередодні Стівен Огілві дістав тяжкі травми очей, шиї та спини, він залишається в лікарні. Його родина заявила, що не вітає нічні заворушення, а єдиний шлях уперед лежить через мирні протести. Також рідні Стівена кажуть, що чимало мігрантів роблять надзвичайно цінний внесок у Північну Ірландію, і вони не хочуть, аби цю трагедію використовували для розколу людей чи розпалу ворожнечі.

Під час заворушень поліції довелося допомогти одній родині вибратися з палаючого будинку. Кілька автомобілів та автобус підпалили та перетворили на снаряди. Місцеві політики та пастор заявили, що серед постраждалих багато чорношкірих, зокрема й ті, хто прожив у громаді понад 20 років.

Підозрюваного в нападі 30-річного громадянина Судану Хаді Алодіда 10 червня доставили до суду. Його взяли під варту.