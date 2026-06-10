НАБУ та САП викрили схему розкрадання запчастин до бронетехніки на понад 350 млн грн
- Автор:
- Ольга Березюк
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НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання військового майна. Серед фігурантів — заступник командира однієї з військових частин Харківської області.
Про це пише НАБУ.
Слідство встановило, що протягом 2022—2024 років група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом людям, постачила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 мільйонів гривень.
Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній з військових частин Харківщини. На початку повномасштабки його списали як нібито знищене після російських ракетно-бомбових ударів.
Слідчі кажуть, що ексзаступник командира військової частини систематично не вів облік майна — за це він отримав від організатора схеми 2,8 мільйона гривень хабаря. Гроші передавали приховано — через оплату побутового обладнання, будівельних матеріалів та інших товарів для особистого користування експосадовця.
Наразі про підозру повідомили:
- колишньому заступнику командира в/ч — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання хабаря), ст. 366-3 (недекларування) КК України;
- організатору схеми — ч. 3 ст. 369 (надання хабаря) КК України.