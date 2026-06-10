Рятувальникам та поліцейським підвищать зарплати — Рада ухвалила законопроєкт

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Верховна Рада у другому читанні й цілому ухвалила законопроєкт № 6506-1, згідно з яким зарплатню рятувальникам ДСНС та поліцейським підвищать.

Про це йдеться в карточці законопроєкту № 6506-1.

Це рішення підтримали 269 нардепів. Згідно з документом, поліцейські та надзвичайники ДСНС мають отримувати зарплатню на рівні 10 прожиткових мінімумів (нині він — 3 328 грн для працездатних людей).

Також їм мають виплачувати надбавки за оновленою системою за вислугу років, посадові оклади, кошти за спецзвання та премії. Надбавки до зарплатні планують застосувати з 1 січня 2027 року.

«За поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами, що визначає Кабінет міністрів України», — додали у пресслужбі Ради.