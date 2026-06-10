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Чонгарський міст між тимчасово окупованою Херсонщиною та Кримом знищений, а російська влада намагається замовчувати ситуацію.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У ніч проти 9 червня був новий удар по мосту українськими дронами FP-2. Рух переправою перекрили ще вчора, заявили у Першому окремому штурмовому полку.

Тоді військові повідомили, що міст виведений з ладу на тривалий час. Вони повідомили, що це результат спільної роботи Центру мультидоменних операцій «Фаланга», першого ОШП імені Дмитра Коцюбайла та 475 ОШП «CODE 9.2».