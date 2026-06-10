Рада підтримала зміни до бюджету — видатки на оборону зростуть на 1,56 трлн грн

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні й цілому законопроєкт № 15224, який збільшив цьогорічний державний бюджет України коштом європейської позики, яку депутати ратифікували в кінці травня.

Про це повідомила пресслужба Ради.

За це рішення проголосували 242 народних депутати.

Законопроєкт передбачає, що доходи держбюджету зростуть на 2,29 трлн грн, видатки — на 1,64 трлн грн. Раніше доходи бюджету-2026 були у розмірі 2,9 трлн грн, видатки — 4,76 трлн.

Завдяки значному обсягу очікуваної зовнішньої підтримки дефіцит державного бюджету зменшиться на 651,5 млрд грн — з 18,5% до 12,1% ВВП.

Після внесення змін видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн. Ще 2,3 трлн грн підуть на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн — на зарплату військовим.

Під час розгляду законопроєкту депутати провалили поправку, якою пропонувалося доручити Кабінету міністрів відновити з 2027 року Дорожній фонд в розмірі 25%.