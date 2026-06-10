У Північній Ірландії спалахнули протести після нападу суданця з ножем на місцевого жителя

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У столиці Північної Ірландії Белфасті спалахнули масові протести після нападу 30-річного громадянина Судану з ножем на місцевого жителя.

Про це пише BBC.

Під час акцій мітингувальники підпалювали автомобілі, будинки, автобуси та сміттєві баки у районах, де живуть мігранти. Деяких жителів евакуювали. Поліція відреагувала на щонайменше 62 інциденти за один вечір.

Зокрема, відомо про сутички з поліцейськими, підпал машин у Ньютаунаббі та Портадауні, а також атаку на турецьку перукарню в графстві Антрім.

У східному Белфасті близько сотні людей у масках трощили вікна та вибивали двері будинків. Роботу громадського транспорту через заворушення частково призупинили.

Приводом для протестів став напад громадянина Судану на 40-річного жителя Белфасту 9 червня. Чоловік дістав тяжкі травми очей, шиї та спини й залишається в лікарні.

Поліція повідомила, що затриманого суданця обвинуватили в замаху на вбивство, незаконному носінні ножа та погрозах. Сьогодні він має постати перед судом.