У Північній Ірландії спалахнули протести після нападу суданця з ножем на місцевого жителя
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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У столиці Північної Ірландії Белфасті спалахнули масові протести після нападу 30-річного громадянина Судану з ножем на місцевого жителя.
Про це пише BBC.
Під час акцій мітингувальники підпалювали автомобілі, будинки, автобуси та сміттєві баки у районах, де живуть мігранти. Деяких жителів евакуювали. Поліція відреагувала на щонайменше 62 інциденти за один вечір.
Зокрема, відомо про сутички з поліцейськими, підпал машин у Ньютаунаббі та Портадауні, а також атаку на турецьку перукарню в графстві Антрім.
У східному Белфасті близько сотні людей у масках трощили вікна та вибивали двері будинків. Роботу громадського транспорту через заворушення частково призупинили.
Приводом для протестів став напад громадянина Судану на 40-річного жителя Белфасту 9 червня. Чоловік дістав тяжкі травми очей, шиї та спини й залишається в лікарні.
Поліція повідомила, що затриманого суданця обвинуватили в замаху на вбивство, незаконному носінні ножа та погрозах. Сьогодні він має постати перед судом.