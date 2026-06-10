Після українських атак росіяни більше не можуть використовувати порт Маріуполя — той повністю без світла

Новини

Служба безпеки, 1 корпус НГУ «Азов», Центр спецоперацій «А» та Сили безпілотних систем провели спільну операцію та знищили обʼєкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту.

Про це повідомляє «Азов».

Під атакою були електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтна інфраструктура, башта управління та ємності з паливом. Постраждав і підсанкційний суховантаж Lady Augusta, який є частиною тіньового флоту РФ.

Після атак морський торговельний порт у Маріуполі лишився без світла, а логістика російських військ суттєво ускладнилась.