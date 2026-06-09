Кількість азербайджанців, які загинули під час атаки на судно в Азовському морі, збільшилась

Новини

Кількість громадян Азербайджану, які загинули внаслідок удару по судну в Азовському морі 5 червня, збільшилась — під час пошуково-рятувальних операцій виявили ще два тіла.

Про це повідомила пресслужба МЗС Азербайджану.

Ідеться про Гісмета Алієва (1969 р. н.) та Фуада Оруджева (1981 р. н.). За даними МЗС, 19 членів екіпажу повернуться в Азербайджан 9 червня.

У заяві додали, що очікують, що тіла репатріюють найближчим часом.

5 червня в МЗС повідомили, що під час атаки на судна в Азовському морі загинули пʼятеро громадян Азербайджану, ще троє — поранені. На суднах перебували 25 громадян Азербайджану. Також у відомстві підкреслили, що судна не належать Азербайджану.