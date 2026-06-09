На Одещині під час НМТ школярі провели майже 13 годин у центрі тестування через тривоги

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Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram

На Одещині через тривалі повітряні тривоги учасники Національного мультипредметного тесту перебували в екзаменаційному центрі майже 13 годин.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, до представництва в Одеській області надійшли скарги щодо умов проведення НМТ в одному з центрів тестування. Через постійні повітряні тривоги процедура, яка розпочалася о 09:00, завершилася десь о 22:00.

Учасники тестування заявили, що спочатку їм навіть не давали їжі та води, пізніше організувати базові умови допомогли вчителі та батьки.

Також у центрі забороняли спілкуватися з батьками. Звернутися до рідних могли тільки ті діти, яким ставало зле. Тоді як діти-сироти залишилися без підтримки.

Після завершення тестування школярі повідомляли про сильну втому та втрату концентрації. За словами омбудсмена, це могло вплинути на результат завдань і створити нерівні умови для всіх учасників.

Абітурієнтам запропонували пройти додаткову сесію НМТ, однак без конкретних дат проведення та гарантій, що ситуація не повториться. Лубінець закликав Міносвіти відреагувати на інцидент і переглянути процедури проведення тестування в умовах воєнного стану.