Росіяни почали встановлювати касетну частину на «Калібри»

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Російська армія почала встановлювати касетну бойову частину на ракети типу «Калібр».

Про це повідомило Міноборони України з посиланням на аналіз військових інженерів та науковців.

У Міноборони зазначили, що у звичайних «Калібрах» бойова частина осколково-фугасна, проте у ракет, якими росіяни атакували навесні, ця частина є касетною. У заяві йдеться, що метою росіян є більша площа ураження та удари по розосереджених цілях.

Також, згідно з аналізом, у 2023—2024 роках російська армія поступово переходила на вітчизняні елементи, проте у тій ракеті, яку збирали у 2025 році, вже є імпортні компоненти. У Міноборони припускають, що це могло статися через те, що перехід на вітчизняну електроніку погіршив точність наведення.

«Міноборони встановило усіх виробників електроніки для «Калібрів», а також головних конструкторів та менеджерів, причетних до виробництва ракет. Ці дані передаються для подальшого опрацювання в рамках санкційної політики», — написали у заяві.