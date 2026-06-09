Росіяни атакували Україну двома ракетами та 166 дронами. Скільки збила ППО

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У ніч на 9 червня російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 166 ударних дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Дрони летіли з таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ) та тимчасово окупований Донецьк і Крим. Ідеться про БпЛА «Гербера», «Італмас», «Пародія» та «Бандероль».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 146 безпілотників. Зафіксовані влучання двох ракет і 17 БпЛА на 18 локаціях, у восьми місцях впали уламки.

У Харкові від російської атаки постраждали 16 людей, серед яких троє дітей. Відомо про 11 влучань БпЛА по місту, два дрони упали без вибухів, повідомили у прокуратурі.

У Чугуєві на Харківщині внаслідок ракетного удару загинули двоє чоловіків і 22-річна вагітна дівчина. Шестеро людей постраждали, також пошкоджені авто, магазини та будинки.