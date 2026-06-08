Росіяни атакували спальний район Запоріжжя. Двоє людей загинули, серед постраждалих — діти

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Удень 8 червня російські війська вдарили дронами по спальному району Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, ще 24 людини постраждали.

Про це повідомляють ДСНС і голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Серед постраждалих — пʼятеро дітей віком 5, 10, 13, 12 і 15 років. Станом на 20:30 дванадцять людей, зокрема четверо дітей, перебувають у лікарнях.

Внаслідок обстрілу в місті пошкоджені житлові будинки, автівки, зупинка громадського транспорту та кіоски поруч.

Уже ввечері росіяни знову вдарили по Запоріжжю — постраждав 52-річний чоловік, побиті 9-поверхівка та обʼєкти залізничної інфраструктури.