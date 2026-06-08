Уряд готує жорсткіші покарання за систематичні порушення правил дорожнього руху
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Rico Löb / Pixabay
Уряд анонсував комплекс рішень, які мають знизити рівень аварій на дорогах та посилити дисципліну серед водіїв. Планують жорсткіші покарання для водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху, зокрема перевищують швидкість.
Про це повідомила премʼєрка України Юлія Свириденко після розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.
Серед іншого, уряд пропонує вдосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавчо врегулювати використання персонального електротранспорту.
Свириденко додала, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.
- Так уряд зреагував на ДТП у Соломʼянському районі Києва 5 червня, в якій загинули 4 людей, зокрема дитина і двоє поліцейських. Ще троє людей постраждали.
- Як зʼясувалося, водій «мерседеса» 39 разів порушував ПДР, 18 з них — за минулий рік. Більшість порушень стосувалися перевищення швидкості, яке карається штрафом 340 грн. 8 червня водія відправили під варту на 60 без права застави — чоловіку загрожує до 10 років увʼязнення.