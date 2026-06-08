Смертельна ДТП в Києві. Водій у момент аварії виконував замовлення таксі

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Водій, який влетів у підземний перехід у Києві та спричинив смертельну ДТП, на момент аварії виконував замовлення таксі.

Це розповіла «Бабелю» речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

У машині була пасажирка — її госпіталізували.

Смертельна аварія в Києві

Аварія сталася 5 червня на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Києві. За даними слідства, водій «мерседеса» рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням і влетів у підземний перехід.

Унаслідок ДТП загинули четверо людей — двоє поліцейських, 47-річна жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей постраждали, а водій потрапив у реанімацію.

Вже 6 червня водію оголосили підозру. У патрульній поліції уточнили, що загалом чоловік 39 разів порушував ПДР, 18 з них — протягом минулого року. Більшість порушень стосувалися перевищення швидкості, яке карається штрафом 340 грн.

8 червня водія відправили під варту на 60 без права застави.