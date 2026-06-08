Скандал із присвоєнням назви «імені Героїв УПА» підрозділу ССО. Туск закликав Зеленського та Навроцького до «прямої та відвертої розмови»

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Польський премʼєр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до «прямої та відвертої розмови» на тлі скандалу із присвоєнням назви «імені Героїв УПА» підрозділу Сил спецоперацій.

Про це він написав у соцмережі X.

Туск зазначив, що пропонує зустрітися Володимиру Зеленському і Каролю Навроцькому, бо «дипломатія не дала жодних результатів» для розв’язання конфлікту між країнами. Імовірно, Туск має на увазі нещодавні зустрічі української делегації з польськими посадовцями.

«Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася перед обличчям російської загрози. Співпраця лежить в інтересах обох наших держав і народів, а конфлікт — в інтересах Москви. Це, мабуть, очевидно для нас усіх», — зазначив польський прем’єр.

Скандал навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни, а чинний президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

З ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

А віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив указ Зеленського так: українці не хотіли образити поляків і обрали назву для підрозділу ССО, щоб згадати тих, хто багато років тому боровся проти імперської Москви.