ЄС може розблокувати €6,6 млрд для України, які Угорщина блокувала понад два роки

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Євросоюз може розблокувати €6,6 мільярда з Європейського фонду миру (EPF) для України після зміни уряду в Угорщині.

Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

«У нас тепер новий угорський міністр, а це також означає, що ми просуваємося вперед із розблокуванням €6,6 мільярда з Європейського фонду миру», — заявила вона.

Йдеться про гроші, які Угорщина блокувала понад два роки. Через позицію Будапешту країни ЄС не могли погодити нові транші компенсацій для держав-членів, які постачали Україні озброєння через цей механізм.

За словами Каллас, сьогодні міністри також обговорюють, як саме використовувати ці кошти. Вона нагадала: початкова ідея фонду полягала у відшкодуванні витрат країнам-членам, які постачали допомогу Україні. Втім, зараз тривають дискусії про те, чи варто більше спрямовувати кошти безпосередньо на нову допомогу Україні, чи на відшкодування внесків, які вже зробили країни ЄС.

«Ми запропонували компромісний варіант, який враховує обидві сторони», — сказала Каллас і додала, що Євросоюз уже проводить консультації з державами-членами.