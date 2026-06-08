Агент Росії готував замовне вбивство працівника ГУР Андрія Юсова

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Агент Росії готував замовне вбивство працівника ГУР та Координаційного штабу Андрія Юсова.

Про це повідомили у Координаційному штабі.

Юсов — представник з питань стратегічної комунікації ГУР та заступник голови Коордштабу з питань поводження з військовополоненими.

Про замах у прокуратурі повідомили 8 червня. За вбивство агенту обіцяли $100 тисяч, з яких $10 тисяч переказали авансом. Однак правоохоронці встигли затримати чоловіка.

Агентом виявився 38-річний мешканець Києва, якого раніше вже засуджували за крадіжки. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне увʼязнення.