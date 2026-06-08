Суд відправив під варту на 60 днів підозрюваного у смертельній ДТП у Києві з чотирма загиблими

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«Суспільне»

Шевченківський районний суд Києва відправив під варту на 60 днів чоловіка, який був за кермом авто Mercedes-Benz під час смертельної ДТП у Києві, без права на заставу.

Про це повідомляє «Суспільне».

Адвокат водія запевнив, що підозрюваний готовий працювати зі слідством. Також він наголосив: водій не може фізично тікати чи самостійно пересуватися, тому просить дочекатися завершення його лікування. Сам підозрюваний заявив, що почувається винним у скоєнні ДТП.

Аварія сталася 5 червня на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Києві. За даними слідства, водій «мерседеса» рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням і влетів у підземний перехід.

Унаслідок ДТП загинули четверо людей — двоє поліцейських, 47-річна жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей постраждали, а водій потрапив у реанімацію.

Вже 6 червня водію оголосили підозру. У патрульній поліції уточнили, що загалом чоловік 39 разів порушував ПДР, 18 з них — протягом минулого року. Більшість порушень стосувалися перевищення швидкості, яке карається штрафом 340 грн.