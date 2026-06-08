Правоохоронці затримали чоловіка, через якого вибухнула посилка на пошті у Києві

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Правоохоронці затримали чоловіка, через якого вибухнула посилка на пошті в Оболонському районі Києва.

Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 4 червня підозрюваний відправив знайомому поштою із Запорізької області у Пущу-Водицю боєприпаси для скиду з БпЛА.

Наступного дня посилка вибухнула на пошті, загинув 58-річний працівник відділення, ще двоє колег постраждали. Відправника затримали у Запорізькій області.

Чоловіка відправили під варту без права внести заставу, йому загрожує до семи років тюрми. Справу розслідують за фактом незаконного поводження з боєприпасами.