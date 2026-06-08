Генштаб: Росіяни втратили на війні проти України за останню добу понад 1 300 військових

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Росіяни втратили на війні проти України за останню добу 1 330 військових та десятки одиниць техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, росіяни втратили вісім танків, пʼять бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2 161 БпЛА, 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.

А керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.