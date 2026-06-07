Уряд продовжив виплати закладам за розміщення переселенців — із 60 до 90 днів

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Уряд збільшив строк виплати компенсації закладам, які безплатно розміщують переселенців, що втратили документи через війну, — із 60 до 90 днів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Також підтвердити пошкодження або знищення житла тепер можна буде за допомогою акта дистанційного обстеження, заявила Свириденко.

Крім того, скоро інформація про компенсації стане доступною в електронному кабінеті Пенсійного фонду. Там можна буде побачити рішення про виплати, причини відмови, розрахунок суми компенсації та нараховані кошти.

Ще уряд визначив, як розподілятимуть державні гроші на житло для дитячих будинків сімейного типу. Перевагу надаватимуть родинам, які через війну були змушені виїхати, втратили житло або повертаються в Україну з-за кордону. На цю програму в держбюджеті на 2026 рік передбачили 833 мільйони гривень.