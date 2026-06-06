NBC News: Пентагон підвищив рівень контррозвідувальної загрози через шпигунство Ізраїлю за чиновниками США

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David B. Gleason / Flickr

Пентагон максимально підвищив рівень контррозвідувальної загрози через те, що Ізраїль слідкує за чиновниками США.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

За даними джерел, Ізраїль стежить за американськими чиновниками, щоб отримувати інформацію про внутрішні обговорення і ухвалення рішень адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо війни на Близькому Сході.

Також джерела стверджують, що документ з оцінкою американської розвідки містить сім сторінок і діаграму. Там йдеться про те, що здатність Ізраїлю шпигувати та збирати технічну інформацію перебуває на «критичному рівні». Крім того, там наведено кілька конкретних інцидентів.

Речник посольства Ізраїлю в США заявив, що країна не збирає розвідданих про американські організації та урядовців.