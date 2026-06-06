Угорщина скасувала видачу дозволів на проживання для працівників-мігрантів не з ЄС

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Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр підписав указ, яким скасував видачу дозволів на проживання для працівників-мігрантів із країн, що не входять до ЄС.

Про це пише dpa.

Цим самим він скасував рішення попереднього уряду на чолі з Віктором Орбаном. Напередодні уряд також припинив видачу робочих віз для працівників із Філіппін, Грузії та Вірменії. Робітники, які вже працюють у компаніях, зможуть подати заявку на продовження контракту. Вже отримані посвідки на проживання будуть дійсні до кінця терміну.

За даними статистики, в Угорщині частка іноземних працівників становить 2%. Там працює близько 90 тисяч працівників із країн поза межами ЄС. Більшість іноземців працює в автомобільній сфері, будівництві, доставці, а також на сезонних роботах у сільському господарстві.

Деякі з найбільших іноземних інвесторів Угорщини стверджують, що це може вдарити по компаніях та економіці.