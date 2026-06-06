На фронті поранено екснардепа Тягнибока, який зараз є комбатом 128 ОВМБр

Новини

Олег Тягнибок / Facebook

Колишній народний депутат, голова партії «Свобода» та командувач батальйону безпілотних систем 128 окремої важкої механізованої бригади Олег Тягнибок зазнав поранення на фронті.

Про це повідомили міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків і заступник командира роти батальйону Тягнибока Тимур Книш у коментарі «Говорить великий Львів».

Авто, у якому перебував Тягнибок у зоні бойових дій, потрапило під атаку російського FPV-дрона. Тягнибок зазнав контузії — поранення не смертельне, каже його побратим Книш.

«Завдяки майстерності водія і швидкості пересування поранення не смертельне, але добряча контузія з усіма наслідками — це і баротравми, і струс», — зазначив військовий.

Тягнибоку вже надали допомогу, за станом його здоров’я слідкують.