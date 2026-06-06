У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських, які намагалися його затримати. Він загинув, правоохоронці постраждали
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Пізно ввечері 5 червня в одному з районів Дніпра сталася бійка. Коли на місце приїхала патрульна поліція і намагалася затримати учасників бійки, один з чоловіків кинув гранату в бік правоохоронців.
Про це повідомили в Національній поліції.
Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Четверо правоохоронців зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.
Інцидент стався близько 22:55 біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають доказову базу. Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).