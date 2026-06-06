Росіяни вночі запустили по Україні 272 дрони. У Запоріжжі та на Дніпропетровщині є загиблі й постраждалі
- Автор:
- Світлана Кравченко
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У ніч проти 6 червня російські війська атакували Україну 272 дронами різних типів. ППО знешкодила 249 з них.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ще 19 ударних російських БпЛА влучили в 11 місцях, на 13 локаціях впали уламки.
Зокрема, під ударом вночі була Дніпропетровщина — у Криворізькому районі загинула одна людина, ще троє постраждали. Також росіяни били по Одещині — пошкоджені будинки, медичний центр і готель. Минулося без жертв.
Уже зранку війська РФ атакували обʼєкти критичної та промислової інфраструктури Запоріжжя — загинули дві людини. Від іншого удару по місту загорілася автостоянка біля багатоповерхівки — постраждали пʼятеро мешканців.
У Херсоні вранці від атаки російського дрона постраждала 66-річна жінка. У Салтівському районі Харкова внаслідок обстрілу пошкоджені фасад і скління вікон адміністративної будівлі та цивільний автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.