Генштаб: Армія РФ за добу на фронті втратила ще три танки та майже 1 400 військових

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

За минулу добу, 5 червня, російська армія втратила на фронті 1 380 військових і сотні одиниць військової техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни втратили три танки, 16 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, пʼять реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, девʼять наземних робототехнічних комплексів, 2 046 БпЛА, 358 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спецтехніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.

А керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.