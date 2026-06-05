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Під час смертельної ДТП у Києві загинули двоє поліцейських — лейтенанти Дмитро Бондарчук і Денис Будченко.

Про це повідомили в поліції Києва.

Бондарчук народився 4 липня 2002 року в місті Боярка Київської області, а Будченко — 19 березня 2005 року в Рівненській області. Обидва патрульних навчалися в Національній академії внутрішніх справ.

Бондарчук пройшов шлях від поліцейського управління поліції в метрополітені до старшого дільничного офіцера поліції Солом’янського управління поліції. Будченко служив дільничним офіцером.

Попри молодий вік Будченко зарекомендував себе сумлінним, принциповим і щирим поліцейським. Він із честю ніс службу й був відданий обраній професії.

Бондарчука колеги знали як відповідального, рішучого і професійного правоохоронця, що мав авторитет і повагу серед особового складу.