Помер актор Ентоні Гед, відомий за серіалом «Баффі — винищувачка вампірів»

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У віці 72 років помер британський актор Ентоні Гед, відомий роллю в серіалі «Баффі — винищувачка вампірів».

Про смерть актора повідомила BBC з посиланням на його доньок.

За словами Емілі та Дейзі Гед, актор помер у колі родини через ускладнення від пневмонії.

Найбільшу популярність Ентоні Геду принесла роль Руперта Джайлза — наставника головної героїні в серіалі «Баффі — винищувачка вампірів», який виходив наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років.

Згодом він зіграв у серіалі «Мерлін», комедійному шоу «Маленька Британія», а також з’явився в популярному серіалі «Тед Лассо». За свою кар’єру актор зіграв десятки ролей у кіно, на телебаченні та в театрі.