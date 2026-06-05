Українські військові атакували російські пункти управління БпЛА та інші цілі

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Українські військові атакували об’єкти росіян. Під удар потрапили командні пункти, райони дислокації армії РФ і пункти управління безпілотниками.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські підрозділи вдарили по пункту управління російських військ у районі Кам’янського Запорізької області та командно-спостережному пункту окупантів біля Соледару на Донеччині.

Також наші військові атакували пункти управління російськими безпілотниками в районах Комара та Воскресенки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області.

Крім того, під удари потрапили місця дислокації російських військових у районах Маріуполя, Шевченка та Федорівки на Донеччині, Променя в Запорізькій області, а також Журавльовки в Бєлгородській області Росії.

У Генштабі також підтвердили пошкодження трьох нафтових резервуарів, по яких українські військові вдарили ще 30 травня. Резервуари розташовані на території морського нафтового термінала «Феодосія» в тимчасово окупованому Криму.

Також у Генштабі уточнили результати удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Лазарево» в Кіровській області Росії 31 травня — знищені чотири резервуари нафти і насосна станція.