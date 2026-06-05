Вперше в історії. Українця Сергія Приходька посмертно відзначили найвищою нагородою миротворців ООН
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Українця Сергія Приходька посмертно нагородили медаллю капітана Мбає Діаня за виняткову мужність — найвищою відзнакою миротворчої діяльності ООН. Вперше в історії цю нагороду отримав цивільний.
Про це повідомили в авіакомпанії «Українські вертольоти», де працював Приходько.
Церемонія відбулася 5 червня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку з нагоди Міжнародного дня миротворців. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вручив нагороду доньці загиблого Єлизаветі та його дружині Тетяні.
Сергій Приходько загинув у березні 2025 року під час евакуаційної місії ООН. Працюючи бортпровідником-рятувальником у складі екіпажу, він закрив собою людей, які сідали в гелікоптер, коли по них відкрили вогонь.
Сергій отримав смертельне поранення. Двоє його колег — Сергій Музика і Дмитро Теплих — були поранені, однак змогли підняти пошкоджений гелікоптер у повітря та евакуювати вісьмох людей.
- «Українські вертольоти» — найбільший вертолітний оператор України. Вони працюють у миротворчих місіях ООН понад 20 років і продовжують щомісяця підтримувати родини загиблих співробітників.