У Києві Mercedes вилетів на пішохідну зону: загинули четверо людей, серед них — дитина (оновлено)

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У Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинули четверо людей, ще троє травмовані. Серед загиблих — дитина.

Про це повідомила поліція Києва.

Аварія сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідну зону.

За інформацією правоохоронців, четверо людей загинули на місці. Ще трьох постраждалих госпіталізували. Рятувальники деблокували водія та передали його бригаді швидкої допомоги, повідомили в ДСНС.

На місці працюють слідчі та патрульні, щоб зʼясувати всі обставини аварії. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом смертельної ДТП.

Оновлено (19:29) На місці ДТП загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець, повідомили в Офісі генпрокурора.

Водієм, який влетів у підземний перехід, виявився 49-річний мешканець Херсонщини, зараз він у лікарні. Чоловік уже не вперше перевищує швидкість і є учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року.