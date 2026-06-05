Польща депортувала українця, який виловив відомого варшавського сома

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Польща депортувала 57-річного українця, який наприкінці травня виловив з озера Балатон у Варшаві відомого двометрового сома.

Про це повідомляє польське медіа TVN24.

Чоловіка звинуватили в порушенні правил внутрішнього рибальства та жорстокому поводженні з тваринами. Максимальне покарання за ці правопорушення передбачає до трьох років ув’язнення.

Однак після завершення слідчих дій польська поліція передала українця прикордонній службі для депортації. Влада Польщі вирішила, що подальше перебування чоловіка в країні «становить загрозу громадському порядку».

Того ж дня його доправили до пункту пропуску в Дорогуську Люблінського воєводства і передали українським прикордонникам. Крім того, чоловікові заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п’ять років.