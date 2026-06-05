Польща депортувала українця, який виловив відомого варшавського сома
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Польща депортувала 57-річного українця, який наприкінці травня виловив з озера Балатон у Варшаві відомого двометрового сома.
Про це повідомляє польське медіа TVN24.
Чоловіка звинуватили в порушенні правил внутрішнього рибальства та жорстокому поводженні з тваринами. Максимальне покарання за ці правопорушення передбачає до трьох років ув’язнення.
Однак після завершення слідчих дій польська поліція передала українця прикордонній службі для депортації. Влада Польщі вирішила, що подальше перебування чоловіка в країні «становить загрозу громадському порядку».
Того ж дня його доправили до пункту пропуску в Дорогуську Люблінського воєводства і передали українським прикордонникам. Крім того, чоловікові заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п’ять років.
- Інцидент стався 30 травня. Двоє чоловіків каталися по водоймі на водному велосипеді — один із них рибалив і піймав сома завдовжки 183 сантиметри, що мешкав в озері приблизно 20 років. Свідки намагалися завадити чоловікам забрати сома, однак ті поклали рибу в багажник автомобіля та поїхали.