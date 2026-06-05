Підсипала в алкоголь метадон. На Житомирщині 17-річну дівчину підозрюють у вбивстві військового на замовлення РФ

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17-річну дівчину з Житомирщини підозрюють у вбивстві військового на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомила Нацполіція.

За даними слідства, 17-річна жителька Бердичева спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який, на думку правоохоронців, є представником спецслужб Росії.

За його вказівкою наприкінці травня дівчина отримала через поштомат посилку, в якій була кристалічна речовина — попередньо, метадон. Куратор наказав їй зустрітися з військовим у визначеному місці.

Дівчина погодилась і пішла з новим знайомим до помешкання, яке він орендував. Там вона підсипала в алкоголь заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість — пішла геть.

Удень 4 червня до поліції звернулася жителька Житомира, яка виявила у своїй оселі померлого квартиранта — 27-річного військовослужбовця ЗСУ.

З місця події вилучили посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Дівчину розшукали за місцем проживання і затримали. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство.