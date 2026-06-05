Пʼятеро громадян Азербайджану загинули через удар по суднах в Азовському морі

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Під час атаки на судна в Азовському морі загинули пʼятеро громадян Азербайджану, ще троє — поранені.

Про це повідомила пресслужба МЗС Азербайджану.

Постраждалі перебувають в лікарні російського міста Єйськ. На місце події виїхали працівники азербайджанського посольства в Росії.

У заяві додали, що в ніч на 5 червня під ударом були два іноземні судна в Таганрозькій затоці — на бортах перебували 25 громадян Азербайджану.

Також у відомстві підкреслили, що судна не належать Азербайджану.