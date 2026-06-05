Пʼятеро громадян Азербайджану загинули через удар по суднах в Азовському морі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Під час атаки на судна в Азовському морі загинули пʼятеро громадян Азербайджану, ще троє — поранені.
Про це повідомила пресслужба МЗС Азербайджану.
Постраждалі перебувають в лікарні російського міста Єйськ. На місце події виїхали працівники азербайджанського посольства в Росії.
У заяві додали, що в ніч на 5 червня під ударом були два іноземні судна в Таганрозькій затоці — на бортах перебували 25 громадян Азербайджану.
Також у відомстві підкреслили, що судна не належать Азербайджану.
- Уночі проти 5 червня Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили одразу по п’яти суднах росіян у портах Маріуполя, Бердянська та в прибережних водах окупованих територій. Ідеться про вантажні судна та танкери, якими росіяни нелегально перевозили зерно, пальне і військові вантажі з окупованих територій.