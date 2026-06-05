Politico: США не розміщуватимуть ракети Tomahawk у Німеччині. Бояться, що Росія сприйме це як ескалацію

Новини

UK Defence Journal

Пентагон не розміщуватиме ракетні комплекси Tomahawk у Німеччині, про що домовлялися ще за президентства Джо Байдена у 2024 році. Одна з причин — побоювання США, що Росія розцінить це як ескалацію.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами двох європейських і одного американського чиновника, представники США побоюються «відповідних дій Москви». Які саме це можуть бути дії — співрозмовники видання не уточнили.

Ще однією причиною ймовірної відмови від перекидання ракет до Німеччини може бути нестача ракетних комплексів у самих США, яка виникла через війну з Іраном. У перші тижні війни на Близькому Сході американська армія витратила тисячі ракет Tomahawk і Patriot. А міністр оборони Піт Гегсет минулого місяця заявив Конгресу, що на заміну боєприпасів, витрачених під час військового конфлікту, знадобляться «місяці й роки».

На початку травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не очікує, що США розмістять ракети Tomahawk у Німеччині, оскільки «зараз їх не вистачає навіть самим американцям».

Проте, як пише Politico, ймовірна відмова від розміщення «Томагавків» особливо турбує німецьких чиновників, які поспішають модернізувати свої застарілі Збройні сили для захисту від потенційної російської агресії.

Німецькі посадовці вивчають європейські альтернативи, які б могли забезпечити високоточні удари великої дальності. Водночас німецькі оборонні стратеги не розглядають безпілотники й дешевші системи як повноцінну заміну ракет типу Tomahawk.