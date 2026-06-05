СБС за ніч атакували пʼять суден росіян на окупованих територіях. Ними нелегально перевозили зерно, пальне і військові вантажі

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Уночі проти 5 червня Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили одразу по п’яти суднах росіян у портах Маріуполя, Бердянська та в прибережних водах окупованих територій.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді («Мадяр»).

По російських суднах відпрацювали військові 1 окремого центру СБС.

Ідеться про вантажні судна та танкери, якими росіяни нелегально перевозили зерно, пальне і військові вантажі з окупованих територій. Судна ходили із зафарбованими назвами та вимкненими радарами.