Правоохоронці одночасно провели 58 обшуків у посадовців ВЛК в 16 областях України. Перевіряють недостовірні декларації

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Правоохоронці провели 58 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) в 16 регіонах країни.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У рамках операції під умовною назвою «Ескулап» правоохоронці перевіряють факти можливого незаконного збагачення і недостовірного декларування. Поліція встановила, що розбіжності між задекларованими й реальними активами у посадовців ВЛК становлять від 2 до 11 мільйонів гривень, а загалом — 200 мільйонів гривень.

Ідеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівку. А також про задекларовані активи, які значно перевищують офіційні доходи.

Під час обшуків вилучили автівки, зокрема Mercedes-Benz GLE вартістю понад $100 тисяч, готівку, медичні документи 36 пацієнтів і договори з чеками на суми від 600 тисяч до понад мільйона гривень.

У поліції припускають, що вилучені документи можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Усі ці факти перевірять.

За кілька днів склали понад 230 адмінпротоколів за порушення вимог фінансового контролю. Слідство триває, правоохоронці збирають докази, щоб оголосити фігурантам підозри.