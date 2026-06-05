США та Японія інвестують $1 млрд у розробку проєктів з ШІ

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Уряди Сполучених Штатів та Японії домовилися інвестувати $1 мільярд (по $500 мільйонів кожен) у розвиток наукових проєктів зі штучного інтелекту в межах пʼятирічного плану.

Про це повідомляє The Japan Times.

Японія стала першою країною, яка приєдналася до американського проєкту Genesis Mission. Завдяки йому країни поглиблять співпрацю в передових наукових галузях, зокрема у квантових технологіях, ядерному синтезі та біотехнологіях.

Уряди прагнуть скоротити час наукових досліджень за допомогою ШІ та залучити міжнародні дослідження і розробки. Також країни хочуть зберегти перевагу над Китаєм у сфері технологічного розвитку.

США та Японія працюватимуть разом над спільними проєктами національних американських лабораторій та японських інститутів, зокрема державного науково-дослідного інституту Riken та Токійського університету. Вони розроблятимуть автономні лабораторії наступного покоління на базі ШІ та робототехніки, які зможуть самостійно проводити складні експерименти.