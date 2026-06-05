Росіяни запустили по Україні дві ракети та 216 БпЛА різних типів

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Російська армія в ніч проти 5 червня запустила по Україні дві керовані авіаракети та 216 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». ППО знищила 198 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ще 16 безпілотників влучили у 13 місцях, а уламки впали на 12 локаціях.

У Запоріжжі через ранкову атаку загорілись будинок та авітівка. Також пошкоджено 11 будинків.

Вранці та вночі армія РФ дронами била по Херсону — постраждали двоє людей.