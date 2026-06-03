Прискорений вступ України до ЄС вигідний і Києву, і Брюсселю. Світові медіа про російсько-українську війну 3 червня

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«Бабель»

Україна має стати членом ЄС якнайшвидше — це вигідно і Києву, і Брюсселю, пише керівник європейського офісу Eurasia Group Муджтаба Рахман у колонці для The Guardian. Він вважає, що рано чи пізно Росії та Україні доведеться укласти мирну угоду: Росія відмовиться від початкових військових цілей, а Україна, ймовірно, піде на територіальні поступки. Проте, щоб Володимир Зеленський зміг переконати суспільство та парламент прийняти такий важкий компроміс, ЄС має гарантувати Україні швидке членство. Для України це вигідно з двох причин. Перша — обов’язки члена ЄС змусять країну швидше подолати корупцію та реформувати суди. Це допоможе залучити гроші іноземних інвесторів і зменшить витрати європейських платників податків на відбудову. Друга причина — стримуючий фактор для Росії. За словами Рахмана, стаття 42.7 договорів ЄС — пункт блоку про взаємну оборону — не замінить статтю 5 договору НАТО чи гарантії від США, але все одно ускладнить Кремлю планування нових нападів.

Водночас велику вигоду отримає і Брюссель, адже Україна перетворить ЄС на військову та аграрну наддержаву. Українська армія чисельно переважає сили Франції, Британії чи Польщі, а її унікальний бойовий досвід та інновації допоможуть Європі стати самостійною в обороні, зазначає Муджтаба Рахман. Попри такі плюси, викликів на цьому шляху чимало, тому європейські лідери досі не мають єдності. По-перше, Україна бідніша за середній рівень ЄС і має потужний агросектор, через що європейські фермери (зокрема у Польщі та Франції) бояться конкуренції. По-друге, щоб вирівняти економіку та підтримати український агросектор знадобляться великі кошти. Для цього потрібно буде перенаправити фінансові потоки всередині ЄС: гроші, які мали йти країнам Південної, Центральної та Східної Європи, доведеться передати Україні. Крім того, європейців лякає потенційний наплив робочої сили й невизначений статус тимчасово окупованих територій в Україні (чи поширюватиметься на них право ЄС). Жоден із цих викликів не є легким, та лідери ЄС не раз доводили, що вміють знаходити вихід із криз і пропонувати нестандартні ідеї, підсумовує Муджтаба Рахман.

В іншій статті The Guardian йдеться про серйозну нестачу ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot по всьому світу. Причину дефіциту видання описує коротко — забагато війн і надто мало ракет. Аналітики ж пояснюють це прорахунками в оборонному плануванні: тривалим скороченням бюджетів, помилковими закупівлями «впритул» та нездатністю передбачити, що Іран зможе так довго й масовано обстрілювати сусідів у Перській затоці під час війни зі США та Ізраїлем. Росія теж знає про цей дефіцит. Саме тому вона посилила масовані атаки на українську енергетику та міста, зауважує видання. Однак ця проблема зачіпає не лише Україну. «Вікно вразливості» відкрилося для країн НАТО (Німеччини, Нідерландів, Греції, Іспанії, Польщі та Швеції), які теж розраховують на системи Patriot для захисту від потенційної російської загрози.

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