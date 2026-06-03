Українська компанія Fire Point показала випробування ракети FP-7.X для перехоплювача FREYJA

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Українська компанія Fire Point показала випробування ракети FP-7.X, яка має стати основою для протибалістичної системи перехоплення FREYJA.

Відео випробування опублікувала головна технічна директорка компанії Ірина Терех.

За словами Терех, тестовий запуск відбувся кілька днів тому. Під час випробування ракета FP-7.X виконала повністю керований маневровий політ.

Ще у квітні Fire Point повідомляла, що хоче у 2027 році передати українським військовим нову систему ППО, яка має стати дешевшою альтернативою американським Patriot. Вартість однієї ракети обіцяють утримати на рівні менше ніж $1 млн.

За даними компанії, ракета FP-7.X здатна розвивати швидкість від 1 500 до 2 000 метрів за секунду, її довжина становить 7,25 метра. Попередні випробування ракети цього типу проводили ще у лютому 2026 року.