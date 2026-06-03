Зеленський призначив полковника Мироненка заступником командувача Нацгвардії

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Президент Володимир Зеленський призначив полковника Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії. Іншим указом з цієї посади звільнили Олексія Осипенка.

Про це йдеться в указах № 469 і № 470 на сайті Офісу президента.

Олег Мироненко — командир 14 бригади оперативного призначення «Червона Калина». Військову службу проходить із 2014 року. Брав участь у звільненні будівлі Харківської обласної державної адміністрації та виконував бойові завдання на сході України.

Після початку повномасштабного вторгнення Мироненко воював на Київщині, а також брав участь у бойових діях на Луганщині, Донеччині та на Запорізькому напрямку.

Мироненко — кавалер ордена Богдана Хмельницького та нагороджений орденами «За мужність» II та III ступенів. У 2025 році йому присвоїли звання Герой України.